Картинки дня: 18 ноября 2021 года, четверг

Кубанский пенсионер Александр Юдин сконструировал и установил подъемник для своей инвалидной коляски, отчаявшись получить реакцию от властей на свои нужды.
Российский гвардейский ракетный крейсер "Москва" входит в бухту Севастополя.
Власти Эквадора показательно уничтожили сданное населением нелегальное оружие.
В Лондоне открылась крупная выставка ювелирных украшений Фаберже.
Папа римский Франциск благословляет верующую во время аудиенции.
Болельщик сборной Колумбии во время игры отборочного турнира Чемпионата мира.
Тренировка футболистов сборной Египта по футболу среди ампутантов.
Легендарный бразильский защитник Дани Алвес вернулся в состав "Барселоны" после пяти лет выступления в других клубах.