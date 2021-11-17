Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
18 ноября 2021 2:19

Картинки дня: 18 ноября 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Кубанский пенсионер Александр Юдин сконструировал и установил подъемник для своей инвалидной коляски, отчаявшись получить реакцию от властей на свои нужды.

Кубанский пенсионер Александр Юдин сконструировал и установил подъемник для своей инвалидной коляски, отчаявшись получить реакцию от властей на свои нужды.

Российский гвардейский ракетный крейсер "Москва" входит в бухту Севастополя.

Российский гвардейский ракетный крейсер "Москва" входит в бухту Севастополя.

Власти Эквадора показательно уничтожили сданное населением нелегальное оружие.

Власти Эквадора показательно уничтожили сданное населением нелегальное оружие.

В Лондоне открылась крупная выставка ювелирных украшений Фаберже.

В Лондоне открылась крупная выставка ювелирных украшений Фаберже.

Папа римский Франциск благословляет верующую во время аудиенции.

Папа римский Франциск благословляет верующую во время аудиенции.

Болельщик сборной Колумбии во время игры отборочного турнира Чемпионата мира.

Болельщик сборной Колумбии во время игры отборочного турнира Чемпионата мира.

Тренировка футболистов сборной Египта по футболу среди ампутантов.

Тренировка футболистов сборной Египта по футболу среди ампутантов.

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес вернулся в состав "Барселоны" после пяти лет выступления в других клубах.

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес вернулся в состав "Барселоны" после пяти лет выступления в других клубах.