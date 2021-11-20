Картинки дня: 20 ноября 2021 года, суббота

Празднование 552-й годовщины со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака проходят в Индии
Берлин украсили к Рождеству
Полная Луна в небе над Албанией
Режим чрезвычайной ситуации ввели в канадской провинции Британская Колумбия из-за наводнений, вызванных ливнями
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле
Президент США Джо Байден прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения планового медосмотра
Горнолыжный сезон открылся на горе Цугшпитце в Германии
Традиционный фестиваль "Лой Кратонг", отмечаемый в ноябрьское полнолуние, прошел в Бангкоке
Митинг в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили состоялся в Тбилиси