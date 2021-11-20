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20 ноября 2021 3:30

Картинки дня: 20 ноября 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Празднование 552-й годовщины со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака проходят в Индии

Празднование 552-й годовщины со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака проходят в Индии

Берлин украсили к Рождеству

Берлин украсили к Рождеству

Полная Луна в небе над Албанией

Полная Луна в небе над Албанией

Режим чрезвычайной ситуации ввели в канадской провинции Британская Колумбия из-за наводнений, вызванных ливнями

Режим чрезвычайной ситуации ввели в канадской провинции Британская Колумбия из-за наводнений, вызванных ливнями

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле

Президент США Джо Байден прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения планового медосмотра

Президент США Джо Байден прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения планового медосмотра

Горнолыжный сезон открылся на горе Цугшпитце в Германии

Горнолыжный сезон открылся на горе Цугшпитце в Германии

Традиционный фестиваль "Лой Кратонг", отмечаемый в ноябрьское полнолуние, прошел в Бангкоке

Традиционный фестиваль "Лой Кратонг", отмечаемый в ноябрьское полнолуние, прошел в Бангкоке

Митинг в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили состоялся в Тбилиси

Митинг в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили состоялся в Тбилиси