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23 ноября 2021 5:25

Картинки дня: 23 ноября 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Проливные дожди вызвали наводнения и оползни на юге Британской Колумбии в Канаде

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни на юге Британской Колумбии в Канаде

Рождественскую ель доставили к Белому дому. Праздничное дерево привезли под музыку на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми. Его встретила первая леди США

Рождественскую ель доставили к Белому дому. Праздничное дерево привезли под музыку на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми. Его встретила первая леди США

В Болгарии 45 человек, 12 из которых дети, погибли в ДТП Туристический автобус, следовавший из Северной Македонии, попал в ДТП и загорелся. Всего в автобусе находились 52 человека

В Болгарии 45 человек, 12 из которых дети, погибли в ДТП Туристический автобус, следовавший из Северной Македонии, попал в ДТП и загорелся. Всего в автобусе находились 52 человека

Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван. Он скончался в своём доме на западе Сеула. 90-летний бывший президент страдал многими хроническими заболеваниями

Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван. Он скончался в своём доме на западе Сеула. 90-летний бывший президент страдал многими хроническими заболеваниями

Подразделения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи Житомира

Подразделения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи Житомира

Общенациональный трехнедельный локдаун из-за ситуации с распространением COVID-19 начался в Австрии

Общенациональный трехнедельный локдаун из-за ситуации с распространением COVID-19 начался в Австрии

Внедорожник на скорости протаранил толпу людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю.В результате произошедшего пять человек погибли, более 40 пострадали

Внедорожник на скорости протаранил толпу людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю.В результате произошедшего пять человек погибли, более 40 пострадали

В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет

В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет

В Казани начали действовать QR-коды для поездок на общественном транспорте. За день кондукторы высадили или не пустили почти тысячу человек

В Казани начали действовать QR-коды для поездок на общественном транспорте. За день кондукторы высадили или не пустили почти тысячу человек