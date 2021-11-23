Картинки дня: 23 ноября 2021 года, вторник

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни на юге Британской Колумбии в Канаде
Рождественскую ель доставили к Белому дому. Праздничное дерево привезли под музыку на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми. Его встретила первая леди США
В Болгарии 45 человек, 12 из которых дети, погибли в ДТП Туристический автобус, следовавший из Северной Македонии, попал в ДТП и загорелся. Всего в автобусе находились 52 человека
Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван. Он скончался в своём доме на западе Сеула. 90-летний бывший президент страдал многими хроническими заболеваниями
Подразделения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи Житомира
Общенациональный трехнедельный локдаун из-за ситуации с распространением COVID-19 начался в Австрии
Внедорожник на скорости протаранил толпу людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю.В результате произошедшего пять человек погибли, более 40 пострадали
В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет
В Казани начали действовать QR-коды для поездок на общественном транспорте. За день кондукторы высадили или не пустили почти тысячу человек