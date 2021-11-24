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24 ноября 2021 6:51

Картинки дня: 24 ноября 2021 года, среда

REUTERS
REUTERS
В Токио начались Рождественские сезоны

В Токио начались Рождественские сезоны

Питерский «Зенит» на выезде сыграл вничью с шведским «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н

Питерский «Зенит» на выезде сыграл вничью с шведским «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н

Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш

Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш

Французские альпинисты Ален Робер, известный как "человек-паук", и Лео Урбан без страховки и снаряжения поднялись на 39-этажный небоскреб Skyper во Франкфурте-на-Майне

Французские альпинисты Ален Робер, известный как "человек-паук", и Лео Урбан без страховки и снаряжения поднялись на 39-этажный небоскреб Skyper во Франкфурте-на-Майне

Мигранты в Белоруссии получили банные принадлежности. Представители Красного креста раздали людям мыло, шампуни и туалетную бумагу. Однако воспользоваться гигиенический набором пока негде

Мигранты в Белоруссии получили банные принадлежности. Представители Красного креста раздали людям мыло, шампуни и туалетную бумагу. Однако воспользоваться гигиенический набором пока негде

В Японии продолжается золотая осень

В Японии продолжается золотая осень

Более 40 человек погибли и не менее шести пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

Более 40 человек погибли и не менее шести пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

В Сочи прошла встреча Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Одной из главных тем переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке

В Сочи прошла встреча Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Одной из главных тем переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке

Курс турецкой лиры по отношению к доллару обрушился до нового исторического минимума

Курс турецкой лиры по отношению к доллару обрушился до нового исторического минимума