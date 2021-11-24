Картинки дня: 24 ноября 2021 года, среда

В Токио начались Рождественские сезоны
Питерский «Зенит» на выезде сыграл вничью с шведским «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н
Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш
Французские альпинисты Ален Робер, известный как "человек-паук", и Лео Урбан без страховки и снаряжения поднялись на 39-этажный небоскреб Skyper во Франкфурте-на-Майне
Мигранты в Белоруссии получили банные принадлежности. Представители Красного креста раздали людям мыло, шампуни и туалетную бумагу. Однако воспользоваться гигиенический набором пока негде
В Японии продолжается золотая осень
Более 40 человек погибли и не менее шести пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Болгарии
В Сочи прошла встреча Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Одной из главных тем переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке
Курс турецкой лиры по отношению к доллару обрушился до нового исторического минимума