27 ноября 2021 10:08

Международный конкурс красоты «The Queen of Eurasia - 2021»: самые яркие кадры

В Анталии (Турция) завершился ежегодный международный конкурс красоты «The Queen of Eurasia - 2021» («Королева Евразии – 2021»). В конкурсе приняли участие 24 девушки от 18 до 35 лет. Яркие и стройные красавицы приехали из разных стран мира, чтобы посоревноваться друг с другом за титул самой красивой девушки Евразии. Россию на конкурсе представляли 5 участниц. Титул победительницы «The Queen of Eurasia - 2021» достался 22-летней россиянке Альбине Шайхлисламовой. Королевскую корону она увезла в Уфу, где вместе с ней разделили радость победы пациенты COVID-госпиталя, в котором она работает. Фото: Мария Коваленко