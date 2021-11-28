28 ноября 2021 12:05

Памяти Александра Градского

28 ноября 2021 года от последствий перенесенного в сентябре коронавируса скончался Александр Борисович Градский - композитор, вокалист, директор музыкального театра и наставник шоу «Голос». Ковид сильно подкосил обычно жизнерадостного артиста - легкие были поражены более чем на 70%. Но Градский до последнего участвовал в съемках, несмотря на плохое самочувствие. «Смысл жизни - в постоянном поиске этого смысла, а если этого поиска не происходит и никакая энергия не выделяется, считай, ты просто помер» - говорил Александр Борисович.