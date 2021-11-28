Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
28 ноября 2021 12:05

Памяти Александра Градского

28 ноября 2021 года от последствий перенесенного в сентябре коронавируса скончался Александр Борисович Градский - композитор, вокалист, директор музыкального театра и наставник шоу «Голос». Ковид сильно подкосил обычно жизнерадостного артиста - легкие были поражены более чем на 70%. Но Градский до последнего участвовал в съемках, несмотря на плохое самочувствие. «Смысл жизни - в постоянном поиске этого смысла, а если этого поиска не происходит и никакая энергия не выделяется, считай, ты просто помер» - говорил Александр Борисович.
Александр Градский с сыном Сашей во время концерта, посвященного 70-летию певца. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Градский с сыном Сашей во время концерта, посвященного 70-летию певца. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Градский на выставке «Мастера культуры за мир» в Центральном выставочном зале, сентябрь 1986. Фото: Юрченко/РИА Новости

Александр Градский на выставке «Мастера культуры за мир» в Центральном выставочном зале, сентябрь 1986. Фото: Юрченко/РИА Новости

Александр Борисович Градский, сентябрь 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Александр Борисович Градский, сентябрь 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Пионерлагерь «Мир», на торжественной линейке. Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)

Пионерлагерь «Мир», на торжественной линейке. Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)

Александр Градский и Андрей Макаревич на праздновании дня рождения группы «Ундервуд», декабрь 2010 года. Фото: Александр Мудрац/ИТАР-ТАСС

Александр Градский и Андрей Макаревич на праздновании дня рождения группы «Ундервуд», декабрь 2010 года. Фото: Александр Мудрац/ИТАР-ТАСС

Александр Градский на «пиратском ужине», 1994 год. Фото: Владимир Веленгурин/ИТАР-ТАСС

Александр Градский на «пиратском ужине», 1994 год. Фото: Владимир Веленгурин/ИТАР-ТАСС

Александр Борисович Градский, апрель 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Александр Борисович Градский, апрель 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Александр Борисович Градский, сентябрь 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Александр Борисович Градский, сентябрь 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Лагерь МЭИ в Алуште. Праздник дикарей. Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)

Лагерь МЭИ в Алуште. Праздник дикарей. Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)

Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)

Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)