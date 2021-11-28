Памяти Александра Градского

Александр Градский с сыном Сашей во время концерта, посвященного 70-летию певца. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Градский на выставке «Мастера культуры за мир» в Центральном выставочном зале, сентябрь 1986. Фото: Юрченко/РИА Новости
Александр Борисович Градский, сентябрь 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Пионерлагерь «Мир», на торжественной линейке. Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)
Александр Градский и Андрей Макаревич на праздновании дня рождения группы «Ундервуд», декабрь 2010 года. Фото: Александр Мудрац/ИТАР-ТАСС
Александр Градский на «пиратском ужине», 1994 год. Фото: Владимир Веленгурин/ИТАР-ТАСС
Александр Борисович Градский, апрель 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Александр Борисович Градский, сентябрь 1967 года. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Лагерь МЭИ в Алуште. Праздник дикарей. Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)
Иллюстрация из книги А. Б. Градского «Избранное» (2011)