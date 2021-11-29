29 ноября 2021 3:53

В Москве заработали самые популярные зимние катки города

Первым стал работать самый большой каток на ВДНХ, который занимает больше 20 000 кв. метров. Посетители могут пройти мастер-классы по катанию на коньках, а для детей создали отдельную ледовую площадку. Одновременно каток сможет вместить до 4500 посетителей. А на Красной площади рядом с традиционной рождественской ярмаркой в 16-й раз открылся ГУМ-каток. Здесь для посетителей готовят множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звездные мастер-классы и представления, которые обязательно порадуют москвичей и гостей столицы.