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30 ноября 2021 3:46

Картинки дня: 30 ноября 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В Берлине проходят финальные поединки чемпионата мира по настольному теннису.

В Берлине проходят финальные поединки чемпионата мира по настольному теннису.

На Великобританию обрушился снежный шторм, нехарактерный для конца ноября в местных широтах.

На Великобританию обрушился снежный шторм, нехарактерный для конца ноября в местных широтах.

Сингапур и Малайзия торжественно возобновили авиасообщение, прерванное пандемией.

Сингапур и Малайзия торжественно возобновили авиасообщение, прерванное пандемией.

Продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма.

Продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма.

Прохожие на главной туристической улице Милана в дни пандемии.

Прохожие на главной туристической улице Милана в дни пандемии.

В годовщину смерти легендарного Диего Марадоны в Неаполе открыли его бронзовую статую. За местный "Наполи" Марадона провел семь сезонов.

В годовщину смерти легендарного Диего Марадоны в Неаполе открыли его бронзовую статую. За местный "Наполи" Марадона провел семь сезонов.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти полтора часа произносил речь в зале суда, где проходит слушание по одному из его дел.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти полтора часа произносил речь в зале суда, где проходит слушание по одному из его дел.