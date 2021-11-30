Картинки дня: 30 ноября 2021 года, вторник

В Берлине проходят финальные поединки чемпионата мира по настольному теннису.
На Великобританию обрушился снежный шторм, нехарактерный для конца ноября в местных широтах.
Сингапур и Малайзия торжественно возобновили авиасообщение, прерванное пандемией.
Продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма.
Прохожие на главной туристической улице Милана в дни пандемии.
В годовщину смерти легендарного Диего Марадоны в Неаполе открыли его бронзовую статую. За местный "Наполи" Марадона провел семь сезонов.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти полтора часа произносил речь в зале суда, где проходит слушание по одному из его дел.