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2 декабря 2021 3:12

Картинки дня: 2 декабря 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде.

Солдат швейцарской стражи наблюдает за аудиенцией папы римского Франциска.

Солдат швейцарской стражи наблюдает за аудиенцией папы римского Франциска.

Рабочий отдыхает в печной трубе на цементном заводе, Ирак.

Рабочий отдыхает в печной трубе на цементном заводе, Ирак.

Трое учеников погибли в результате стрельбе в школе города Оксфорд (США, штат Мичиган).

Трое учеников погибли в результате стрельбе в школе города Оксфорд (США, штат Мичиган).

Работа уличного пункта по тестированию на ковид в Дели, Индия.

Работа уличного пункта по тестированию на ковид в Дели, Индия.

Футболистки сборной Англии разгромили в отборочном матче команду Латвии с рекордным счетом 20:0.

Футболистки сборной Англии разгромили в отборочном матче команду Латвии с рекордным счетом 20:0.

Посетители торгового центра в Пекине соблюдают требования по ношению медицинских масок.

Посетители торгового центра в Пекине соблюдают требования по ношению медицинских масок.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг открывает заседание министров иностранных дел стран организации в Риге.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг открывает заседание министров иностранных дел стран организации в Риге.

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.