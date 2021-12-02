Картинки дня: 2 декабря 2021 года, четверг

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде.
Солдат швейцарской стражи наблюдает за аудиенцией папы римского Франциска.
Рабочий отдыхает в печной трубе на цементном заводе, Ирак.
Трое учеников погибли в результате стрельбе в школе города Оксфорд (США, штат Мичиган).
Работа уличного пункта по тестированию на ковид в Дели, Индия.
Футболистки сборной Англии разгромили в отборочном матче команду Латвии с рекордным счетом 20:0.
Посетители торгового центра в Пекине соблюдают требования по ношению медицинских масок.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг открывает заседание министров иностранных дел стран организации в Риге.
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.