Картинки дня: 3 декабря 2021 года, пятница

Глава МИД России Сергей Лавров перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Президент России Владимир Путин посетил открытие Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве.
Юный болельщик вырвался на поле во время игры "Эвертон" - "Ливерпуль" английской премьер-лиги.
Репетиция балерин берлинского балета в условиях пандемии.
Противостояние сторонников и противников нового закона об абортах у здания Конгресса в Вашингтоне.
Боец армии обороны ЛНР на позициях в районе линии соприкосновения.
Закрытая из-за новой волны ковида рождественская ярмарка в Инсбруке, Австрия.
Верующие жмут руки папы римского Франциска во время аудиенции в Ватикане.