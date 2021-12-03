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3 декабря 2021 2:20

Картинки дня: 3 декабря 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Глава МИД России Сергей Лавров перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Глава МИД России Сергей Лавров перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Президент России Владимир Путин посетил открытие Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве.

Президент России Владимир Путин посетил открытие Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве.

Юный болельщик вырвался на поле во время игры "Эвертон" - "Ливерпуль" английской премьер-лиги.

Юный болельщик вырвался на поле во время игры "Эвертон" - "Ливерпуль" английской премьер-лиги.

Репетиция балерин берлинского балета в условиях пандемии.

Репетиция балерин берлинского балета в условиях пандемии.

Противостояние сторонников и противников нового закона об абортах у здания Конгресса в Вашингтоне.

Противостояние сторонников и противников нового закона об абортах у здания Конгресса в Вашингтоне.

Боец армии обороны ЛНР на позициях в районе линии соприкосновения.

Боец армии обороны ЛНР на позициях в районе линии соприкосновения.

Закрытая из-за новой волны ковида рождественская ярмарка в Инсбруке, Австрия.

Закрытая из-за новой волны ковида рождественская ярмарка в Инсбруке, Австрия.

Верующие жмут руки папы римского Франциска во время аудиенции в Ватикане.

Верующие жмут руки папы римского Франциска во время аудиенции в Ватикане.