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4 декабря 2021 7:08

Картинки дня: 4 декабря 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
В немецкой столице Берлине заработали рождественские ярмарки

В немецкой столице Берлине заработали рождественские ярмарки

В океанариуме Coex в Сеуле аквалангисты переоделись в Санта-Клаусов и устроили рождественское шоу

В океанариуме Coex в Сеуле аквалангисты переоделись в Санта-Клаусов и устроили рождественское шоу

Папа Римский посетил Кипр с апостольским визитом

Папа Римский посетил Кипр с апостольским визитом

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета. Таким образом, сборная России повела в четвертьфинальной серии со шведами — 1-0

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета. Таким образом, сборная России повела в четвертьфинальной серии со шведами — 1-0

Традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке собрала тысячи человек

Традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке собрала тысячи человек

Останки 45 погибших в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии доставили в Северную Македонию

Останки 45 погибших в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии доставили в Северную Македонию

В американском штате Мичиган почтили память растрелянных школьников 15-летним учеником

В американском штате Мичиган почтили память растрелянных школьников 15-летним учеником

В Москве открылось новое культурное пространство — Дом культуры «ГЭС-2», расположившийся в здании бывшей городской электростанции на Болотной набережной

В Москве открылось новое культурное пространство — Дом культуры «ГЭС-2», расположившийся в здании бывшей городской электростанции на Болотной набережной

В столице Непала Катманду произошел сильный пожар на скаладе текстильной продукции

В столице Непала Катманду произошел сильный пожар на скаладе текстильной продукции