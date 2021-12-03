Картинки дня: 4 декабря 2021 года, суббота

В немецкой столице Берлине заработали рождественские ярмарки
В океанариуме Coex в Сеуле аквалангисты переоделись в Санта-Клаусов и устроили рождественское шоу
Папа Римский посетил Кипр с апостольским визитом
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета. Таким образом, сборная России повела в четвертьфинальной серии со шведами — 1-0
Традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке собрала тысячи человек
Останки 45 погибших в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии доставили в Северную Македонию
В американском штате Мичиган почтили память растрелянных школьников 15-летним учеником
В Москве открылось новое культурное пространство — Дом культуры «ГЭС-2», расположившийся в здании бывшей городской электростанции на Болотной набережной
В столице Непала Катманду произошел сильный пожар на скаладе текстильной продукции