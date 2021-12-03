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5 декабря 2021 6:31

Картинки дня: 5 декабря 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
На нашей планете произошло полное солнечное затмение. Его можно было увидеть в Антарктиде, на юге Африки и Южной Америки, а также водах Южного океана

На нашей планете произошло полное солнечное затмение. Его можно было увидеть в Антарктиде, на юге Африки и Южной Америки, а также водах Южного океана

В Венеции затопило площадь Сан-Марко. Уровень воды поднялся почти на полтора метра выше нормы. Паводки такого масштаба здесь случаются примерно шесть раз в год

В Венеции затопило площадь Сан-Марко. Уровень воды поднялся почти на полтора метра выше нормы. Паводки такого масштаба здесь случаются примерно шесть раз в год

В Брюсселе сотни пожарных потребовали улучшения условий работы

В Брюсселе сотни пожарных потребовали улучшения условий работы

Сборная России по теннису дошла до финала Кубка Дэвиса впервые за 14 лет. Кубок Дэвиса проводится с 1900 года. Российская сборная дважды становилась обладателем трофея – в 2002 и 2006 годах

Сборная России по теннису дошла до финала Кубка Дэвиса впервые за 14 лет. Кубок Дэвиса проводится с 1900 года. Российская сборная дважды становилась обладателем трофея – в 2002 и 2006 годах

Японская принцесса Айко получила орден по случаю совершеннолетия

Японская принцесса Айко получила орден по случаю совершеннолетия

В Британии открылись рождественские сезоны

В Британии открылись рождественские сезоны

В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли не менее 13 человек

В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли не менее 13 человек

Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Грецию

Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Грецию

Премьер России Михаил Мишустин "на полях" Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020 провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашедом аль-Мактумом

Премьер России Михаил Мишустин "на полях" Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020 провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашедом аль-Мактумом