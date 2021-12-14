Картинки дня: 14 декабря 2021 года, вторник

На канарском острове Ла Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре Вьеха.
Боец ВСУ всматривается в позиции противника под селением Золотое, Луганская область.
Четыре человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме на Сицилии.
Спортсмены преклоняют колено перед началом игры Национальной футбольной лиги США.
На Площади Святого Петра в Ватикане установили рождественскую ель.
Тяжелая ракета "Протон-М" с двумя спутниками связи успешно стартовала с космодрома Байконур.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Джакарте с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Мощный торнадо практически стер с лица земли город Мэйфилд в американском штате Кентукки.
Рэпер Снуп Дог перед выходом на сцену церемонии объявления номинантов на премию "Золотой глобус".