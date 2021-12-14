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14 декабря 2021 2:11

Картинки дня: 14 декабря 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
На канарском острове Ла Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре Вьеха.

На канарском острове Ла Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре Вьеха.

Боец ВСУ всматривается в позиции противника под селением Золотое, Луганская область.

Боец ВСУ всматривается в позиции противника под селением Золотое, Луганская область.

Четыре человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме на Сицилии.

Четыре человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме на Сицилии.

Спортсмены преклоняют колено перед началом игры Национальной футбольной лиги США.

Спортсмены преклоняют колено перед началом игры Национальной футбольной лиги США.

На Площади Святого Петра в Ватикане установили рождественскую ель.

На Площади Святого Петра в Ватикане установили рождественскую ель.

Тяжелая ракета "Протон-М" с двумя спутниками связи успешно стартовала с космодрома Байконур.

Тяжелая ракета "Протон-М" с двумя спутниками связи успешно стартовала с космодрома Байконур.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Джакарте с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Джакарте с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Мощный торнадо практически стер с лица земли город Мэйфилд в американском штате Кентукки.

Мощный торнадо практически стер с лица земли город Мэйфилд в американском штате Кентукки.

Рэпер Снуп Дог перед выходом на сцену церемонии объявления номинантов на премию "Золотой глобус".

Рэпер Снуп Дог перед выходом на сцену церемонии объявления номинантов на премию "Золотой глобус".