Картинки дня: 16 декабря 2021 года, четверг

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не сдержал слез на пресс-конференции, на которой он объявил о завершении профессиональной карьеры.
Президент России Владимир Путин провел переговоры в онлайн-формате с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии.
Баскетболист Стеф Карри установил новый рекорд НБА по количеству заброшенных трехочковых бросков за карьеру.
В Перу местные пожарные в костюмах Санты Клауса поздравили маленьких пациентов больниц.
Бутса слетает с ноги футболиста во время игры Английской премьер-лиги Манчестер Сити - Лидс.
Несколько человек погибли в результате взрыва бензовоза в Гаити.
Автомобиль вынесло в океан во время сильного шторма в южной Калифорнии.
Строения под слоем вулканического пепла на канарском острове Ла Пальма.