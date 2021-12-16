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16 декабря 2021 2:23

Картинки дня: 16 декабря 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не сдержал слез на пресс-конференции, на которой он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не сдержал слез на пресс-конференции, на которой он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Президент России Владимир Путин провел переговоры в онлайн-формате с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин провел переговоры в онлайн-формате с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии.

Президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии.

Баскетболист Стеф Карри установил новый рекорд НБА по количеству заброшенных трехочковых бросков за карьеру.

Баскетболист Стеф Карри установил новый рекорд НБА по количеству заброшенных трехочковых бросков за карьеру.

В Перу местные пожарные в костюмах Санты Клауса поздравили маленьких пациентов больниц.

В Перу местные пожарные в костюмах Санты Клауса поздравили маленьких пациентов больниц.

Бутса слетает с ноги футболиста во время игры Английской премьер-лиги Манчестер Сити - Лидс.

Бутса слетает с ноги футболиста во время игры Английской премьер-лиги Манчестер Сити - Лидс.

Несколько человек погибли в результате взрыва бензовоза в Гаити.

Несколько человек погибли в результате взрыва бензовоза в Гаити.

Автомобиль вынесло в океан во время сильного шторма в южной Калифорнии.

Автомобиль вынесло в океан во время сильного шторма в южной Калифорнии.

Строения под слоем вулканического пепла на канарском острове Ла Пальма.

Строения под слоем вулканического пепла на канарском острове Ла Пальма.