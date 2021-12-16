Картинки дня: 18 декабря 2021 года, суббота

Новогодний поезд в колумбийской столице Боготе
В индийской столице ночные температуры приблизились к нулю
Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Хириарт скончалась на 100-м году жизни. Через несколько минут после объявления о ее смерти толпы людей вышли на улицы Сантьяго, чтобы отпраздновать "конец династии" Пиночета
Смерть трех человек констатировали врачи больницы Saiseikai Nakatsu Hospital японской префектуры Осака после крупного пожара в здании
Франция запретила гражданам Великобритании свободный въезд на территорию своей страны
В Северной Корее идет траур в связи с 10-летием смерти вождя Ким Чен Ира
Рождественское представление в океанариуме филиппинской столицы
Последствия торнадо, прошедшего по шести американским штатам, будут ликвидироваться еще в течение долгого времени, число погибших увеличилось до 77, при этом ничего не известно о судьбе 17 человек
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби