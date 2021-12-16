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18 декабря 2021 7:52

Картинки дня: 18 декабря 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Новогодний поезд в колумбийской столице Боготе

Новогодний поезд в колумбийской столице Боготе

В индийской столице ночные температуры приблизились к нулю

В индийской столице ночные температуры приблизились к нулю

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Хириарт скончалась на 100-м году жизни. Через несколько минут после объявления о ее смерти толпы людей вышли на улицы Сантьяго, чтобы отпраздновать "конец династии" Пиночета

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Хириарт скончалась на 100-м году жизни. Через несколько минут после объявления о ее смерти толпы людей вышли на улицы Сантьяго, чтобы отпраздновать "конец династии" Пиночета

Смерть трех человек констатировали врачи больницы Saiseikai Nakatsu Hospital японской префектуры Осака после крупного пожара в здании

Смерть трех человек констатировали врачи больницы Saiseikai Nakatsu Hospital японской префектуры Осака после крупного пожара в здании

Франция запретила гражданам Великобритании свободный въезд на территорию своей страны

Франция запретила гражданам Великобритании свободный въезд на территорию своей страны

В Северной Корее идет траур в связи с 10-летием смерти вождя Ким Чен Ира

В Северной Корее идет траур в связи с 10-летием смерти вождя Ким Чен Ира

Рождественское представление в океанариуме филиппинской столицы

Рождественское представление в океанариуме филиппинской столицы

Последствия торнадо, прошедшего по шести американским штатам, будут ликвидироваться еще в течение долгого времени, число погибших увеличилось до 77, при этом ничего не известно о судьбе 17 человек

Последствия торнадо, прошедшего по шести американским штатам, будут ликвидироваться еще в течение долгого времени, число погибших увеличилось до 77, при этом ничего не известно о судьбе 17 человек

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби