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31 декабря 2021 6:51

Картинки дня: 31 декабря 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Канаду и север США накрыл аномальный холод. Температура местами опустилась ниже 50 градусов. Местным жителям рекомендуют оставаться дома - выходить на улицу в таких условиях опасно

Канаду и север США накрыл аномальный холод. Температура местами опустилась ниже 50 градусов. Местным жителям рекомендуют оставаться дома - выходить на улицу в таких условиях опасно

В Японии открылся фестиваль любителей Аниме и комиксов - Комикет

В Японии открылся фестиваль любителей Аниме и комиксов - Комикет

Световая проекция появилась на здании Европейского Центробанка к 20-летию введения в оборот евро

Световая проекция появилась на здании Европейского Центробанка к 20-летию введения в оборот евро

Перуанские шаманы провели обряд поклонения Матери-Земле с просьбой наставить мировых лидеров на принятие мудрых решений в наступающем году

Перуанские шаманы провели обряд поклонения Матери-Земле с просьбой наставить мировых лидеров на принятие мудрых решений в наступающем году

Под Новый год лесные пожары охватывают Колорадо. Десятки тысяч людей покинули свои дома. Стихия уничтожила уже больше 580 строений. Тушить пожары мешает порывистый ветер

Под Новый год лесные пожары охватывают Колорадо. Десятки тысяч людей покинули свои дома. Стихия уничтожила уже больше 580 строений. Тушить пожары мешает порывистый ветер

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор

Число жертв наводнения на северо-востоке Бразилии выросло до 30

Число жертв наводнения на северо-востоке Бразилии выросло до 30

Недавно обнаруженные археологические артефакты представлены в Национальном музее Ирака в Багдаде

Недавно обнаруженные археологические артефакты представлены в Национальном музее Ирака в Багдаде

В Париже вводят масочный режим на улицах с 31 декабря из-за роста заболеваемости COVID-19

В Париже вводят масочный режим на улицах с 31 декабря из-за роста заболеваемости COVID-19