Картинки дня: 31 декабря 2021 года, пятница

Канаду и север США накрыл аномальный холод. Температура местами опустилась ниже 50 градусов. Местным жителям рекомендуют оставаться дома - выходить на улицу в таких условиях опасно
В Японии открылся фестиваль любителей Аниме и комиксов - Комикет
Световая проекция появилась на здании Европейского Центробанка к 20-летию введения в оборот евро
Перуанские шаманы провели обряд поклонения Матери-Земле с просьбой наставить мировых лидеров на принятие мудрых решений в наступающем году
Под Новый год лесные пожары охватывают Колорадо. Десятки тысяч людей покинули свои дома. Стихия уничтожила уже больше 580 строений. Тушить пожары мешает порывистый ветер
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор
Число жертв наводнения на северо-востоке Бразилии выросло до 30
Недавно обнаруженные археологические артефакты представлены в Национальном музее Ирака в Багдаде
В Париже вводят масочный режим на улицах с 31 декабря из-за роста заболеваемости COVID-19