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1 января 2022 4:41

Кульминацией новогодней ночи в Москве стал праздничный салют над московским Кремлем. Фото: Reuters

Кульминацией новогодней ночи в Москве стал праздничный салют над московским Кремлем. Фото: Reuters

Кульминацией новогодней ночи в Москве стал праздничный салют над московским Кремлем. Фото: Reuters