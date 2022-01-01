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1 января 2022 4:41

Картинки дня: 1 января 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Мир встретил 2022 год!

Мир встретил 2022 год!

Амурские тигры в национальном парке Yongin в Южной Корее

Амурские тигры в национальном парке Yongin в Южной Корее

Уборка площади Таймсквер в Нью-Йорке после празднования Нового года

Уборка площади Таймсквер в Нью-Йорке после празднования Нового года

Погода испытывает Канаду на прочность. Арктический антициклон принёс в страну температуры, аномальные даже для этих широт. Минус 55 градусов Цельсия

Погода испытывает Канаду на прочность. Арктический антициклон принёс в страну температуры, аномальные даже для этих широт. Минус 55 градусов Цельсия

В Колорадо проводится эвакуация жителей из-за природных пожаров. Из-за возгораний пострадало почти 600 домов. Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации

В Колорадо проводится эвакуация жителей из-за природных пожаров. Из-за возгораний пострадало почти 600 домов. Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации

Кульминацией новогодней ночи в Москве стал праздничный салют над московским Кремлем

Кульминацией новогодней ночи в Москве стал праздничный салют над московским Кремлем

Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в большинстве. Капитан «Вашингтона» в матче против «Детройта» забросил свою 275-ю шайбу

Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в большинстве. Капитан «Вашингтона» в матче против «Детройта» забросил свою 275-ю шайбу

Проливные дожди обрушились на египетскую столицу Каир

Проливные дожди обрушились на египетскую столицу Каир

Мощный взрыв разрушил большую часть жилого дома в Тюрнхауте на севере Бельгии

Мощный взрыв разрушил большую часть жилого дома в Тюрнхауте на севере Бельгии