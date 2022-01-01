Картинки дня: 1 января 2022 года, суббота

Мир встретил 2022 год!
Амурские тигры в национальном парке Yongin в Южной Корее
Уборка площади Таймсквер в Нью-Йорке после празднования Нового года
Погода испытывает Канаду на прочность. Арктический антициклон принёс в страну температуры, аномальные даже для этих широт. Минус 55 градусов Цельсия
В Колорадо проводится эвакуация жителей из-за природных пожаров. Из-за возгораний пострадало почти 600 домов. Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации
Кульминацией новогодней ночи в Москве стал праздничный салют над московским Кремлем
Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в большинстве. Капитан «Вашингтона» в матче против «Детройта» забросил свою 275-ю шайбу
Проливные дожди обрушились на египетскую столицу Каир
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