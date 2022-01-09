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8 января 2022 17:21

На улицах Алма-Аты глазами спецкора "Комсомольской правды"

Владимир ВОРСОБИН
Владимир ВОРСОБИН
На улицах Алма-Аты глазами спецкора "Комсомольской правды"

На улицах Алма-Аты глазами спецкора "Комсомольской правды"