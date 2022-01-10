9 января 2022 8:42

Как готовят будущих хоккейных звезд и чемпионов: фото

В хоккей играют настоящие мужчины! Хотя им немного лет. А начинают тренироваться некоторые еще с дошкольного возраста. На школьных каникулах у многих юных хоккеистов проходят сборы. В это время представители разных секций и команд вместе тренируются и обмениваются опытом. В день у мальчишек до 4-х тренировок. Это теоретические занятия на доске с мелом, общефизическая подготовка, отработка приемов хоккейного мастерства на льду и спортивные игры. Наш фотокорреспондент подсмотрел, как проходят хоккейные сборы у будущих хоккейных звезд и чемпионов на стадионе «Зенит» в подмосковном Томилино.