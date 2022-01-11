Картинки дня: 11 января 2022 года, вторник

Пикет поклонников сербского теннисиста Новака Джоковича у его отеля в австралийском Мельбурне.
Мужчина собирает апельсины ранним утром в пригороде Пешавара, Пакистан.
Мотогонщик проносится по пескам Аравии во время восьмого этапа ралли "Дакар".
Бульдозер разбирает завалы на месте авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа.
Девушки спускаются на эскалаторе в ходе праздника совершеннолетия в Токио.
Президент России Владимир Путин во время внеочередного заседания глав стран-участниц ОДКБ, посвященного событиям в Казахстане.
В Женеве прошли консультации делегаций России и США перед началом полноценных переговоров по линии Россия - НАТО.
Цветы и свечи в память о жертвах беспорядков в Казахстане у посольства этого государства в Москве.
Посетитель пункта вакцинации во время укола бустер-вакциной в Лэнсдейле, США.