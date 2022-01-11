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11 января 2022 4:53

Картинки дня: 11 января 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Пикет поклонников сербского теннисиста Новака Джоковича у его отеля в австралийском Мельбурне.

Пикет поклонников сербского теннисиста Новака Джоковича у его отеля в австралийском Мельбурне.

Мужчина собирает апельсины ранним утром в пригороде Пешавара, Пакистан.

Мужчина собирает апельсины ранним утром в пригороде Пешавара, Пакистан.

Мотогонщик проносится по пескам Аравии во время восьмого этапа ралли "Дакар".

Мотогонщик проносится по пескам Аравии во время восьмого этапа ралли "Дакар".

Бульдозер разбирает завалы на месте авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа.

Бульдозер разбирает завалы на месте авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа.

Девушки спускаются на эскалаторе в ходе праздника совершеннолетия в Токио.

Девушки спускаются на эскалаторе в ходе праздника совершеннолетия в Токио.

Президент России Владимир Путин во время внеочередного заседания глав стран-участниц ОДКБ, посвященного событиям в Казахстане.

Президент России Владимир Путин во время внеочередного заседания глав стран-участниц ОДКБ, посвященного событиям в Казахстане.

В Женеве прошли консультации делегаций России и США перед началом полноценных переговоров по линии Россия - НАТО.

В Женеве прошли консультации делегаций России и США перед началом полноценных переговоров по линии Россия - НАТО.

Цветы и свечи в память о жертвах беспорядков в Казахстане у посольства этого государства в Москве.

Цветы и свечи в память о жертвах беспорядков в Казахстане у посольства этого государства в Москве.

Посетитель пункта вакцинации во время укола бустер-вакциной в Лэнсдейле, США.

Посетитель пункта вакцинации во время укола бустер-вакциной в Лэнсдейле, США.