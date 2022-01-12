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12 января 2022 2:44

Картинки дня: 12 января 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Рабочий устанавливает фигуры будущих олимпийских и паралимпийских игр в Пекине.

Рабочий устанавливает фигуры будущих олимпийских и паралимпийских игр в Пекине.

Койки временного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в Мумбаи, Индия.

Койки временного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в Мумбаи, Индия.

Парагвайские пожарные во время тушения огня в лесу.

Парагвайские пожарные во время тушения огня в лесу.

Государственные СМИ КНДР заявили о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты.

Государственные СМИ КНДР заявили о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты.

Десятки тысяч жителей северо-востока Бразилии были вынуждены покинуть свои дома из-за мощного наводнения.

Десятки тысяч жителей северо-востока Бразилии были вынуждены покинуть свои дома из-за мощного наводнения.

В Нидерландах проходят старты чемпионата мира по конькобежному спорту.

В Нидерландах проходят старты чемпионата мира по конькобежному спорту.

Минута молчания у стен здания Европарламента в память о Давиде Сассоли, который умер в Италии на 66 году жизни. Сассоли возглавлял парламент ЕС с 2019 года.

Минута молчания у стен здания Европарламента в память о Давиде Сассоли, который умер в Италии на 66 году жизни. Сассоли возглавлял парламент ЕС с 2019 года.

Вратарь клуба "Манчестер Юнайтед" тянется за мячом во время игры Кубка Англии.

Вратарь клуба "Манчестер Юнайтед" тянется за мячом во время игры Кубка Англии.