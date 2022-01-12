Картинки дня: 12 января 2022 года, среда

Рабочий устанавливает фигуры будущих олимпийских и паралимпийских игр в Пекине.
Койки временного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в Мумбаи, Индия.
Парагвайские пожарные во время тушения огня в лесу.
Государственные СМИ КНДР заявили о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты.
Десятки тысяч жителей северо-востока Бразилии были вынуждены покинуть свои дома из-за мощного наводнения.
В Нидерландах проходят старты чемпионата мира по конькобежному спорту.
Минута молчания у стен здания Европарламента в память о Давиде Сассоли, который умер в Италии на 66 году жизни. Сассоли возглавлял парламент ЕС с 2019 года.
Вратарь клуба "Манчестер Юнайтед" тянется за мячом во время игры Кубка Англии.