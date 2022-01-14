Картинки дня: 13 января 2022 года, четверг

В Индонезии проходит вакцинация от ковида детей возрастом с 6 до 11 лет.
Учения российской армии на полигоне Кадамовский в Ростовской области.
В Брюсселе прошли переговоры делегаций России и НАТО, по итогам которых прорыва в обострившихся взаимоотношениях не произошло.
Главный тренер сборной Туниса по футболу общается с арбитром после игры Кубка Африки.
Не менее восьми человек погибли в результате теракта в столице Сомали.
Президент США Джо Байден обнимает вице-президента Камиллу Харрис после выступления.
Серфингист оседлал волну на пляже в Калифорнии.
Беспорядки в палестинском города Рамалла, где местная молодежь схлестнулась с израильскими военными.
В результате пожара в крупном жилом здании в Нью-Йорке погибли 19 человек. По предварительным данным, огонь возник из-за неисправного отопительного прибора.