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13 января 2022 2:46

Картинки дня: 13 января 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
В Индонезии проходит вакцинация от ковида детей возрастом с 6 до 11 лет.

В Индонезии проходит вакцинация от ковида детей возрастом с 6 до 11 лет.

Учения российской армии на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Учения российской армии на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

В Брюсселе прошли переговоры делегаций России и НАТО, по итогам которых прорыва в обострившихся взаимоотношениях не произошло.

В Брюсселе прошли переговоры делегаций России и НАТО, по итогам которых прорыва в обострившихся взаимоотношениях не произошло.

Главный тренер сборной Туниса по футболу общается с арбитром после игры Кубка Африки.

Главный тренер сборной Туниса по футболу общается с арбитром после игры Кубка Африки.

Не менее восьми человек погибли в результате теракта в столице Сомали.

Не менее восьми человек погибли в результате теракта в столице Сомали.

Президент США Джо Байден обнимает вице-президента Камиллу Харрис после выступления.

Президент США Джо Байден обнимает вице-президента Камиллу Харрис после выступления.

Серфингист оседлал волну на пляже в Калифорнии.

Серфингист оседлал волну на пляже в Калифорнии.

Беспорядки в палестинском города Рамалла, где местная молодежь схлестнулась с израильскими военными.

Беспорядки в палестинском города Рамалла, где местная молодежь схлестнулась с израильскими военными.

В результате пожара в крупном жилом здании в Нью-Йорке погибли 19 человек. По предварительным данным, огонь возник из-за неисправного отопительного прибора.

В результате пожара в крупном жилом здании в Нью-Йорке погибли 19 человек. По предварительным данным, огонь возник из-за неисправного отопительного прибора.