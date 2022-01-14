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14 января 2022 3:36

Картинки дня: 14 января 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Италии вспомнили о годовщине гибели круизного лайнера "Коста Конкордия".

В Италии вспомнили о годовщине гибели круизного лайнера "Коста Конкордия".

Девочка играет за спиной у женщин, которые заняты плетением ковра. Пешавар, Пакистан.

Девочка играет за спиной у женщин, которые заняты плетением ковра. Пешавар, Пакистан.

Суд Германии приговорил к пожизненному заключению бывшего полковника спецслужб Сирии.

Суд Германии приговорил к пожизненному заключению бывшего полковника спецслужб Сирии.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

Начался вывод контингента войск ОДКБ из Казахстана.

Начался вывод контингента войск ОДКБ из Казахстана.

Мужчина читает газету ранним утром на берегах Темзы, Дэтчет, Великобритания.

Мужчина читает газету ранним утром на берегах Темзы, Дэтчет, Великобритания.

Очереди на пунктах тестирования на ковид в китайском Тяньцзине.

Очереди на пунктах тестирования на ковид в китайском Тяньцзине.

Трансляция с мобильных телефонов митинга противников всеобщей вакцинации в Софии.

Трансляция с мобильных телефонов митинга противников всеобщей вакцинации в Софии.

Коммунальные службы приступили к уборке Алма-Аты, пострадавшей от погромщиков.

Коммунальные службы приступили к уборке Алма-Аты, пострадавшей от погромщиков.