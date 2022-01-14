Картинки дня: 14 января 2022 года, пятница

В Италии вспомнили о годовщине гибели круизного лайнера "Коста Конкордия".
Девочка играет за спиной у женщин, которые заняты плетением ковра. Пешавар, Пакистан.
Суд Германии приговорил к пожизненному заключению бывшего полковника спецслужб Сирии.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.
Начался вывод контингента войск ОДКБ из Казахстана.
Мужчина читает газету ранним утром на берегах Темзы, Дэтчет, Великобритания.
Очереди на пунктах тестирования на ковид в китайском Тяньцзине.
Трансляция с мобильных телефонов митинга противников всеобщей вакцинации в Софии.
Коммунальные службы приступили к уборке Алма-Аты, пострадавшей от погромщиков.