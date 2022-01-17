Картинки дня: 16 января 2022 года, воскресенье

Северное сияние над Лапландией
Действующий победитель Australian Open Новак Джокович будет депортирован из Австралии, суд отклонил апелляцию теннисиста, оспорившего аннулирование своей визы
Сотни демонстрантов движения "Kill The Bill" собрались в Лондоне, чтобы выступить против законопроекта о расширении полномочий полиции
Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы. Камила Валиева стала чемпионкой в женском одиночном катании. Анна Щербакова и Александра Трусова — на втором и третьем местах
В Тихом океане в районе островов Тонга произошло подводное извержение вулкана
Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы 23:22
Снежная буря оставил после себя более 30 сантиметров снега в Северной Дакоте и Айове
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ
В результате нападения подростка с ножом у Токийского университета ранены три человека