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16 января 2022 5:43

Картинки дня: 16 января 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Северное сияние над Лапландией

Северное сияние над Лапландией

Действующий победитель Australian Open Новак Джокович будет депортирован из Австралии, суд отклонил апелляцию теннисиста, оспорившего аннулирование своей визы

Действующий победитель Australian Open Новак Джокович будет депортирован из Австралии, суд отклонил апелляцию теннисиста, оспорившего аннулирование своей визы

Сотни демонстрантов движения "Kill The Bill" собрались в Лондоне, чтобы выступить против законопроекта о расширении полномочий полиции

Сотни демонстрантов движения "Kill The Bill" собрались в Лондоне, чтобы выступить против законопроекта о расширении полномочий полиции

Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы. Камила Валиева стала чемпионкой в женском одиночном катании. Анна Щербакова и Александра Трусова — на втором и третьем местах

Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы. Камила Валиева стала чемпионкой в женском одиночном катании. Анна Щербакова и Александра Трусова — на втором и третьем местах

В Тихом океане в районе островов Тонга произошло подводное извержение вулкана

В Тихом океане в районе островов Тонга произошло подводное извержение вулкана

Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы 23:22

Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы 23:22

Снежная буря оставил после себя более 30 сантиметров снега в Северной Дакоте и Айове

Снежная буря оставил после себя более 30 сантиметров снега в Северной Дакоте и Айове

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ

В результате нападения подростка с ножом у Токийского университета ранены три человека

В результате нападения подростка с ножом у Токийского университета ранены три человека