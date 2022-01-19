Картинки дня: 17 января 2022 года, понедельник

"Реал" в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу. В финале мадридский клуб победил "Атлетик" со счетом 2:0
В Испании уже 500 лет отмечают День Святого Антония, покровителя животных. Во время праздника проводится фестиваль Las Luminarias, где наездники прыгают через костры. Таким образом лошади проходят очищение огнем от злых духов
Британский премьер-министр Борис Джонсон на утренней пробежке
На юго-восточную часть США и часть Канады обрушился мощный снежный шторм
Китай готовится к Новому году по восточному календарю
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев
Минобороны Швеции впервые за несколько лет перебросило танки на остров Готланд. Шведское командование говорит о том, что рассматривает Балтийское море как «регион повышенной опасности»
В секторе Газы в результате интенсивных дождей были затоплены многие районы, причинен значительный материальный ущерб домам и имуществу
Сербский теннисист Новак Джокович, депортированный из Австралии, прибыл в Дубай