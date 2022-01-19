Картинки дня: 18 января 2022 года, вторник

Благословения домашних питомцев в День святого Антония - покровителя животных, прошли в Мексике
Восход полной Луны в Англии
Сборная России по гандболу обыграла команду Словакии в матче третьего тура предварительного раунда чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 36:27
На Канаду обрушился сильный шторм. В юго-восточной части страны выпало до 30 сантиметров снега
Вторая ракетка мира, Даниил Медведев в первом раунде Открытого чемпионата Австралии победил швейцарца Хенри Лааксонена. Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6
Вакцинация против COVID-19 детей от 5 до 11 лет началась в Бразилии
В Париже начала свою работу Неделя высокой моды
Печерский районный суд Киева рассматривает дело о госизмене бывшего президента страны Петра Порошенко
В Вашингтоне из-за непогоды отменили мероприятия, посвященные Дню Мартина Лютера Кинга