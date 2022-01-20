Картинки дня: 19 января 2022 года, среда

Ежегодный фестиваль верблюжьих боев прошел в турецком Сельчуке
Лос-Анджелес накрыла волна грабежей на железных дорогах. Вдоль путей валяются тысячи пустых коробок и пластиковых пакетов, которые были упаковкой похищенных товаров
Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю
Сильный зимний шторм накрыл снегом восточное побережья Канады. Он нарушил движение транспорта и привел к отключению электричество в тысячах домов
Полная Луна над Израилем
Православные встретили праздник Крещения Господня
В Норвегии решают, освободить ли досрочно террориста Брейвика. Неонацист, убивший 77 человек, попросил отпустить его из тюрьмы
Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена Сане в ответ на атаку ОАЭ
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в стране вышел в публичное пространство. Он опубликовал видеообращение к народу, в котором, в частности, заявил, что не покидал страну