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19 января 2022 6:06

Картинки дня: 19 января 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Ежегодный фестиваль верблюжьих боев прошел в турецком Сельчуке

Ежегодный фестиваль верблюжьих боев прошел в турецком Сельчуке

Лос-Анджелес накрыла волна грабежей на железных дорогах. Вдоль путей валяются тысячи пустых коробок и пластиковых пакетов, которые были упаковкой похищенных товаров

Лос-Анджелес накрыла волна грабежей на железных дорогах. Вдоль путей валяются тысячи пустых коробок и пластиковых пакетов, которые были упаковкой похищенных товаров

Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю

Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю

Сильный зимний шторм накрыл снегом восточное побережья Канады. Он нарушил движение транспорта и привел к отключению электричество в тысячах домов

Сильный зимний шторм накрыл снегом восточное побережья Канады. Он нарушил движение транспорта и привел к отключению электричество в тысячах домов

Полная Луна над Израилем

Полная Луна над Израилем

Православные встретили праздник Крещения Господня

Православные встретили праздник Крещения Господня

В Норвегии решают, освободить ли досрочно террориста Брейвика. Неонацист, убивший 77 человек, попросил отпустить его из тюрьмы

В Норвегии решают, освободить ли досрочно террориста Брейвика. Неонацист, убивший 77 человек, попросил отпустить его из тюрьмы

Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена Сане в ответ на атаку ОАЭ

Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена Сане в ответ на атаку ОАЭ

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в стране вышел в публичное пространство. Он опубликовал видеообращение к народу, в котором, в частности, заявил, что не покидал страну

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в стране вышел в публичное пространство. Он опубликовал видеообращение к народу, в котором, в частности, заявил, что не покидал страну