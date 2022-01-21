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20 января 2022 7:08

Картинки дня: 20 января 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
У здания Печерского районного суда в Киеве, где прошли слушания по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, произошли столкновения сторонников экс-президента Украины с полицией

У здания Печерского районного суда в Киеве, где прошли слушания по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, произошли столкновения сторонников экс-президента Украины с полицией

Певец Элтон Джон выступил с концертом в Новом Орлеане в рамках тура "Farewell Yellow Brick Road"

Певец Элтон Джон выступил с концертом в Новом Орлеане в рамках тура "Farewell Yellow Brick Road"

Островному государству Тонга начала поступать гуманитарная помощ на преодоление последствий извержения вулкана

Островному государству Тонга начала поступать гуманитарная помощ на преодоление последствий извержения вулкана

Китай готовится к открытию Олимпийских игр

Китай готовится к открытию Олимпийских игр

В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке начался демонтаж статуи 26-го президента США Теодора Рузвельта

В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке начался демонтаж статуи 26-го президента США Теодора Рузвельта

Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист в трех партиях обыграл литовца Ричардаса Беранкиса

Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист в трех партиях обыграл литовца Ричардаса Беранкиса

Закрытые во время локдауна музеи, театры и концертные залы в Нидерландах провели акцию против строгих коронавирусных ограничений. На фото: стрижка волос во время репетиции в концертном зале Консертгебау

Закрытые во время локдауна музеи, театры и концертные залы в Нидерландах провели акцию против строгих коронавирусных ограничений. На фото: стрижка волос во время репетиции в концертном зале Консертгебау

Сильный снегопад на востоке Канады вызвал транспортный коллапс

Сильный снегопад на востоке Канады вызвал транспортный коллапс

Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Раиси прошла в Москве

Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Раиси прошла в Москве