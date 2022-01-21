Картинки дня: 20 января 2022 года, четверг

У здания Печерского районного суда в Киеве, где прошли слушания по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, произошли столкновения сторонников экс-президента Украины с полицией
Певец Элтон Джон выступил с концертом в Новом Орлеане в рамках тура "Farewell Yellow Brick Road"
Островному государству Тонга начала поступать гуманитарная помощ на преодоление последствий извержения вулкана
Китай готовится к открытию Олимпийских игр
В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке начался демонтаж статуи 26-го президента США Теодора Рузвельта
Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист в трех партиях обыграл литовца Ричардаса Беранкиса
Закрытые во время локдауна музеи, театры и концертные залы в Нидерландах провели акцию против строгих коронавирусных ограничений. На фото: стрижка волос во время репетиции в концертном зале Консертгебау
Сильный снегопад на востоке Канады вызвал транспортный коллапс
Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Раиси прошла в Москве