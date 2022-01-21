Картинки дня: 21 января 2022 года, пятница

Представление в преддверии Нового года по лунному календарю в океанариуме Aquaria KLCC в Куала-Лумпуре
Болельщики на матче сборных Мали и Мавритании в рамках Кубка африканских наций по футболу
Ralph Lauren представил дизайн зимней спортивной формы для олимпийской команды США
19-летняя Зара Рутерфорд из Бельгии стала самой молодой женщиной-пилотом, облетевшей вокруг света в одиночку
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси выступил перед депутатами Государственной Думы на пленарном заседании
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Ника Кирьоса во втором круге Australian Open
В Тонга, серьезно пострадавшем от обрушившегося на остров цунами, приземлился первый самолет с гуманитарными грузами - водой, продовольствием и медикаментами
Показ коллекции Louis Vuitton на Неделе мужской моды в Париже
По меньшей мере два человека погибли при взрыве на базаре в пакистанском Лахоре