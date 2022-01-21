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21 января 2022 4:31

Картинки дня: 21 января 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Представление в преддверии Нового года по лунному календарю в океанариуме Aquaria KLCC в Куала-Лумпуре

Представление в преддверии Нового года по лунному календарю в океанариуме Aquaria KLCC в Куала-Лумпуре

Болельщики на матче сборных Мали и Мавритании в рамках Кубка африканских наций по футболу

Болельщики на матче сборных Мали и Мавритании в рамках Кубка африканских наций по футболу

Ralph Lauren представил дизайн зимней спортивной формы для олимпийской команды США

Ralph Lauren представил дизайн зимней спортивной формы для олимпийской команды США

19-летняя Зара Рутерфорд из Бельгии стала самой молодой женщиной-пилотом, облетевшей вокруг света в одиночку

19-летняя Зара Рутерфорд из Бельгии стала самой молодой женщиной-пилотом, облетевшей вокруг света в одиночку

Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси выступил перед депутатами Государственной Думы на пленарном заседании

Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси выступил перед депутатами Государственной Думы на пленарном заседании

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Ника Кирьоса во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Ника Кирьоса во втором круге Australian Open

В Тонга, серьезно пострадавшем от обрушившегося на остров цунами, приземлился первый самолет с гуманитарными грузами - водой, продовольствием и медикаментами

В Тонга, серьезно пострадавшем от обрушившегося на остров цунами, приземлился первый самолет с гуманитарными грузами - водой, продовольствием и медикаментами

Показ коллекции Louis Vuitton на Неделе мужской моды в Париже

Показ коллекции Louis Vuitton на Неделе мужской моды в Париже

По меньшей мере два человека погибли при взрыве на базаре в пакистанском Лахоре

По меньшей мере два человека погибли при взрыве на базаре в пакистанском Лахоре