Воспоминания о Ленине: 10 ярких фото постсоветской эпохи

Дети чистят от снега огромный бюст Ленина, стоящий у них на дачном участке в деревне Вялки, 2021 г.
Середина 90-х, когда много красивых девушек гуляло в начале Тверской улицы. От нечего делать, в свободное время они общались с артистом-Лениным который фотографировался с желающими за деньги.
Посмертная маска Ленина, находящаяся в музее Ленинские Горки, 2017 г.
Любитель–коллекционер ленинских портретов и бюстов в Казани рассматривает свою коллекцию, 1994 г.
Весенняя мойка памятника Ленину с помощью пены на Октябрьской площади в Москве, 2016 г.
Сентябрь 2000 г. Памятник Ленину в Ботлихе, израненный в ходе Чеченской войны в Дагестане.
Мужчина поливает свой огород в Геленджике. У него на участке находится памятник Ленину, который достался ему вместе с домом, при распределении жилья еще при советской власти, 1991 год.
В результате сильнейшего землетрясения в поселке Джава в Южной Осетии в 1991 году было разрушено большинство домов. На снимке уцелевший наклонившийся памятник Ленину. Руины домов уже убрали...
Парад реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в 2019 году. В руках солдат знамена с портретом Ленина, с которыми в 1941 году бойцы шли в бой.
Ленин с портретом Сталина на время митинга на Театральной площади в Москве, посвященному 80-летию Октябрьской революции. 1997 год.