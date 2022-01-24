Картинки дня: 24 января 2022 года, понедельник

Американцы отправили в Украину самолет с 80 тоннами военных грузов, в том числе оружие и боеприпасы.
Работники национальной медслужбы Великобритании протестуют против обязательной вакцинации в Лондоне.
Родственники пытаются опознать тело погибшего в йеменском городе Саада, где арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией разбомбила тюрьму.
Женщина-мигрант из Украины ждет американских пограничников после нелегального пересечения границы в Техасе.
В Кемеровской области прошли гонки на собачьих упряжках.
Сборная России по гандболу на последних секундах добилась ничейного результат в игре против поляков на чемпионате Европы.
Участник митинга французской патриотической партии, добивающейся отмены ковид-ограничений.
Офицеры полиции Нью-Йорка собрались у больницы, куда доставили их коллег, получивших огнестрельные ранения.