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25 января 2022 3:53

Картинки дня: 25 января 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Житель Донецка на фоне гигантского плаката в центре города.

Житель Донецка на фоне гигантского плаката в центре города.

Модель на показе новой коллекции Dior в Париже.

Модель на показе новой коллекции Dior в Париже.

Мужчина пытается согреться на улицах Карачи, Пакистан.

Мужчина пытается согреться на улицах Карачи, Пакистан.

Афины засыпало снегом, что для столицы Греции - явление нечастое.

Афины засыпало снегом, что для столицы Греции - явление нечастое.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершает утреннюю пробежку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершает утреннюю пробежку.

Митинг противников обязательной вакцинации в Вашингтоне.

Митинг противников обязательной вакцинации в Вашингтоне.

Медики в палате пациента с коронавирусной инфекцией в Торонто.

Медики в палате пациента с коронавирусной инфекцией в Торонто.

В Лондоне прошло судебное заседание, по итогам которого Джулиану Ассанжу разрешили обжаловать решение, позволяющее его экстрадицию в США.

В Лондоне прошло судебное заседание, по итогам которого Джулиану Ассанжу разрешили обжаловать решение, позволяющее его экстрадицию в США.

Медики оказывают первую помощь уличной торговке, пострадавшей от взрыва грузовика с взрывчаткой в столице Ганы.

Медики оказывают первую помощь уличной торговке, пострадавшей от взрыва грузовика с взрывчаткой в столице Ганы.