Картинки дня: 25 января 2022 года, вторник

Житель Донецка на фоне гигантского плаката в центре города.
Модель на показе новой коллекции Dior в Париже.
Мужчина пытается согреться на улицах Карачи, Пакистан.
Афины засыпало снегом, что для столицы Греции - явление нечастое.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершает утреннюю пробежку.
Митинг противников обязательной вакцинации в Вашингтоне.
Медики в палате пациента с коронавирусной инфекцией в Торонто.
В Лондоне прошло судебное заседание, по итогам которого Джулиану Ассанжу разрешили обжаловать решение, позволяющее его экстрадицию в США.
Медики оказывают первую помощь уличной торговке, пострадавшей от взрыва грузовика с взрывчаткой в столице Ганы.