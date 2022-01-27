Картинки дня: 27 января 2022 года, четверг

Первые российские олимпийцы отправились в Пекин для участия в будущих Зимних играх.
Работа "красной зоны" в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в Волгограде.
Посол США Джон Салливан прибыл в МИД России, где передал письменный ответ американцев России по вопросам безопасности.
Индия отметила День Республики военным парадом.
В Кении сотни коз замерзли насмерть из-за резкого похолодания.
На Тайване готовятся к встрече Нового года по лунному календарю. На фото - изготовление специальной бумаги с тончайшим слоем серебра, которую сожгут в рамках празднеств.
Три человека пострадали в результате взрыва газа в семиэтажном доме в самом центре Афин.
Даниил Медведев в тяжелом пятисетовом поединке пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Похороны жертв бомбардировки арабской коалиции в столице Йемена.