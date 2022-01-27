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27 января 2022 2:51

Картинки дня: 27 января 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Первые российские олимпийцы отправились в Пекин для участия в будущих Зимних играх.

Первые российские олимпийцы отправились в Пекин для участия в будущих Зимних играх.

Работа "красной зоны" в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в Волгограде.

Работа "красной зоны" в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в Волгограде.

Посол США Джон Салливан прибыл в МИД России, где передал письменный ответ американцев России по вопросам безопасности.

Посол США Джон Салливан прибыл в МИД России, где передал письменный ответ американцев России по вопросам безопасности.

Индия отметила День Республики военным парадом.

Индия отметила День Республики военным парадом.

В Кении сотни коз замерзли насмерть из-за резкого похолодания.

В Кении сотни коз замерзли насмерть из-за резкого похолодания.

На Тайване готовятся к встрече Нового года по лунному календарю. На фото - изготовление специальной бумаги с тончайшим слоем серебра, которую сожгут в рамках празднеств.

На Тайване готовятся к встрече Нового года по лунному календарю. На фото - изготовление специальной бумаги с тончайшим слоем серебра, которую сожгут в рамках празднеств.

Три человека пострадали в результате взрыва газа в семиэтажном доме в самом центре Афин.

Три человека пострадали в результате взрыва газа в семиэтажном доме в самом центре Афин.

Даниил Медведев в тяжелом пятисетовом поединке пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Даниил Медведев в тяжелом пятисетовом поединке пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Похороны жертв бомбардировки арабской коалиции в столице Йемена.

Похороны жертв бомбардировки арабской коалиции в столице Йемена.