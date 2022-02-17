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16 февраля 2022 6:06

Перевернутый дом 'Upside down house' под Йоханнесбургом, ЮАР. Фото: ТАСС

Перевернутый дом 'Upside down house' под Йоханнесбургом, ЮАР. Фото: ТАСС

Перевернутый дом 'Upside down house' под Йоханнесбургом, ЮАР. Фото: ТАСС