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24 февраля 2022 1:20

Картинки дня: 24 февраля 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Участник экологического движения "Последнее поколение" приклеивает свою руку к асфальту, пытаясь заблокировать дорогу в берлинский аэропорт.

Участник экологического движения "Последнее поколение" приклеивает свою руку к асфальту, пытаясь заблокировать дорогу в берлинский аэропорт.

Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин с детьми посетила Данию.

Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин с детьми посетила Данию.

В Софии прошел митинг за отмену ковид-ограничений для бизнеса.

В Софии прошел митинг за отмену ковид-ограничений для бизнеса.

Катания на модели танка времен Второй мировой в Ростове-на-Дону в честь Дня защитника Отечества.

Катания на модели танка времен Второй мировой в Ростове-на-Дону в честь Дня защитника Отечества.

Сборная Швеции одержала победу в Кубке Алгарве - престижном соревновании национальных команд по женскому футболу.

Сборная Швеции одержала победу в Кубке Алгарве - престижном соревновании национальных команд по женскому футболу.

Пикет в Берлине, участники которого выступают за "Сотрудничество и мир с Россией".

Пикет в Берлине, участники которого выступают за "Сотрудничество и мир с Россией".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на трибуне ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на трибуне ООН.

В Вифлееме прошли похороны палестинского подростка, погибшего в ходе столкновений с израильскими солдатами.

В Вифлееме прошли похороны палестинского подростка, погибшего в ходе столкновений с израильскими солдатами.