Картинки дня: 24 февраля 2022 года, четверг

Участник экологического движения "Последнее поколение" приклеивает свою руку к асфальту, пытаясь заблокировать дорогу в берлинский аэропорт.
Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин с детьми посетила Данию.
В Софии прошел митинг за отмену ковид-ограничений для бизнеса.
Катания на модели танка времен Второй мировой в Ростове-на-Дону в честь Дня защитника Отечества.
Сборная Швеции одержала победу в Кубке Алгарве - престижном соревновании национальных команд по женскому футболу.
Пикет в Берлине, участники которого выступают за "Сотрудничество и мир с Россией".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на трибуне ООН.
В Вифлееме прошли похороны палестинского подростка, погибшего в ходе столкновений с израильскими солдатами.