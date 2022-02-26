Картинки дня: 25 февраля 2022 года, пятница

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед журналистами по вопросам украинского кризиса.
Президент Владимир Путин провел в Москве встречу с представителями крупного бизнеса России.
Президент США Джо Байден на брифинге по вопросам новых санкций после начала Россией спецоперации на Украине.
Тысячи украинцев поспешили покинуть родину и отправиться в Польшу.
Выступление хищников в одном из цирков Багдада.
Киевляне укрываются в метро в ожидании новых бомбардировок города.
Президент Владимир Зеленский выступает с обращением к гражданам Украины.
Токио. Японец читает свежую газету с громкими новостями из Украины.
Голливудский актер Шон Пенн в администрации президента Украины в Киеве.