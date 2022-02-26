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25 февраля 2022 2:31

Картинки дня: 25 февраля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед журналистами по вопросам украинского кризиса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед журналистами по вопросам украинского кризиса.

Президент Владимир Путин провел в Москве встречу с представителями крупного бизнеса России.

Президент Владимир Путин провел в Москве встречу с представителями крупного бизнеса России.

Президент США Джо Байден на брифинге по вопросам новых санкций после начала Россией спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден на брифинге по вопросам новых санкций после начала Россией спецоперации на Украине.

Тысячи украинцев поспешили покинуть родину и отправиться в Польшу.

Тысячи украинцев поспешили покинуть родину и отправиться в Польшу.

Выступление хищников в одном из цирков Багдада.

Выступление хищников в одном из цирков Багдада.

Киевляне укрываются в метро в ожидании новых бомбардировок города.

Киевляне укрываются в метро в ожидании новых бомбардировок города.

Президент Владимир Зеленский выступает с обращением к гражданам Украины.

Президент Владимир Зеленский выступает с обращением к гражданам Украины.

Токио. Японец читает свежую газету с громкими новостями из Украины.

Токио. Японец читает свежую газету с громкими новостями из Украины.

Голливудский актер Шон Пенн в администрации президента Украины в Киеве.

Голливудский актер Шон Пенн в администрации президента Украины в Киеве.