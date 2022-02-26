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26 февраля 2022 5:15

Картинки дня: 26 февраля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Показ коллекции Moschino сезона осень-зима 2022-23 на Неделе моды в Милане

Показ коллекции Moschino сезона осень-зима 2022-23 на Неделе моды в Милане

На Филиппинах отмечают 36-ю годовщину "желтой революции"

На Филиппинах отмечают 36-ю годовщину "желтой революции"

В Португалии начался сезон гигантских волн

В Португалии начался сезон гигантских волн

Сильный снегопад обрушился на Северо-Восточное побережье США

Сильный снегопад обрушился на Северо-Восточное побережье США

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинальном матче турнира ATP-500 в Акапулько Рафаэлю Надалю. Встреча продлилась два часа и завершилась победой испанца в двух сетах: 3:6, 3:6

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинальном матче турнира ATP-500 в Акапулько Рафаэлю Надалю. Встреча продлилась два часа и завершилась победой испанца в двух сетах: 3:6, 3:6

Актриса Кейт Бланшетт на вручении кинопремии "Cesar Awards"

Актриса Кейт Бланшетт на вручении кинопремии "Cesar Awards"

Ночью в Киеве были слышны разрывы и грохот

Ночью в Киеве были слышны разрывы и грохот

Смотр сил чеченских военных подразделений и спецтехники в Грозном

Смотр сил чеченских военных подразделений и спецтехники в Грозном

По меньшей мере один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате подавления акций протеста работников текстильной промышленности на Гаити

По меньшей мере один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате подавления акций протеста работников текстильной промышленности на Гаити