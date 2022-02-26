Картинки дня: 26 февраля 2022 года, суббота

Показ коллекции Moschino сезона осень-зима 2022-23 на Неделе моды в Милане
На Филиппинах отмечают 36-ю годовщину "желтой революции"
В Португалии начался сезон гигантских волн
Сильный снегопад обрушился на Северо-Восточное побережье США
Российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинальном матче турнира ATP-500 в Акапулько Рафаэлю Надалю. Встреча продлилась два часа и завершилась победой испанца в двух сетах: 3:6, 3:6
Актриса Кейт Бланшетт на вручении кинопремии "Cesar Awards"
Ночью в Киеве были слышны разрывы и грохот
Смотр сил чеченских военных подразделений и спецтехники в Грозном
По меньшей мере один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате подавления акций протеста работников текстильной промышленности на Гаити