Фото дня. Москва. 16-30 июня 2022 года

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула женился на аллигаторе. Этот ритуал является местной традицией, уходящей корнями в доколумбовскую эпоху. Его проводят для того, чтобы повысить урожай и увеличить количество рыбы в реках. Фото: Reuters
На Куршской косе в Калининградской области впервые заметили моржа. Место обитания этого зверя – Крайний Север. Пока не понятно как ластоногое оказалось на Балтике. Фото: Виталий Невар/ТАСС
Банк России представил новую купюру в 100 рублей. На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Кремля, на обратной — Ржевский мемориал. Купюра вводится в обращение с сегодняшнего дня. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Дании, где пройдут первые три этапа велогонки "Тур де Франс", местные фермеры приготовили тематическую инсталляцию. Фото: Reuters
Участники российско-белорусского патриотического проекта «Поезд Памяти» посетили Парк «Патриот», расположенный рядом с городом Кубинка Московской области. Фото: Владимир Веленгурин
Акция экологического движения Ocean Rebellion во время конференции ООН по океану в Лиссабоне. Фото: ТАСС
Валентин Юдашкин представил новую коллекцию на Московской неделе моды. Показ проходил в необычном месте – подиумом стал парящей мост в парке «Зарядье». Фото: Владимир Веленгурин
В Москве состоялся общегородской выпускной вечер «Первый свободный полет»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел праздник выпускников «Алые паруса». Он завершился проходом брига по Неве и масштабным пиротехническим шоу
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция праздника выпускников "Алые паруса". Фото: Петр Ковалев/ТАСС