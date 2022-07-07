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3 июля 2022 4:26

Картинки дня: 2 июля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Ростовские фермеры украсили комбайн изображением героя фильма "Брат" и "Брат-2"

Ростовские фермеры украсили комбайн изображением героя фильма "Брат" и "Брат-2"

Закат над Токио

Закат над Токио

Президент США Джо Байден вернулся в Белый дом после поездки в Германию и Испанию

Президент США Джо Байден вернулся в Белый дом после поездки в Германию и Испанию

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула женился на аллигаторе. Этот ритуал является местной традицией, уходящей корнями в доколумбовскую эпоху. Его проводят для того, чтобы повысить урожай и увеличить количество рыбы в реках

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула женился на аллигаторе. Этот ритуал является местной традицией, уходящей корнями в доколумбовскую эпоху. Его проводят для того, чтобы повысить урожай и увеличить количество рыбы в реках

Мусульманские паломники прибывают в Мекку на первый хадж после пандемии

Мусульманские паломники прибывают в Мекку на первый хадж после пандемии

Премьер-министр Джастин Трюдо обратился к гражданам в честь национального дня Канады

Премьер-министр Джастин Трюдо обратился к гражданам в честь национального дня Канады

Знаменитый суп борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО

Знаменитый суп борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО

Впервые за восемь лет между Крымом, Херсонской и Запорожской областями начали курсировать автобусы

Впервые за восемь лет между Крымом, Херсонской и Запорожской областями начали курсировать автобусы

В Химкинском горсуде начался судебный процесс над известной американской баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер. Спортсменку обвиняют в контрабанде наркотиков

В Химкинском горсуде начался судебный процесс над известной американской баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер. Спортсменку обвиняют в контрабанде наркотиков