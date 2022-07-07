Картинки дня: 2 июля 2022 года, суббота

Ростовские фермеры украсили комбайн изображением героя фильма "Брат" и "Брат-2"
Закат над Токио
Президент США Джо Байден вернулся в Белый дом после поездки в Германию и Испанию
Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула женился на аллигаторе. Этот ритуал является местной традицией, уходящей корнями в доколумбовскую эпоху. Его проводят для того, чтобы повысить урожай и увеличить количество рыбы в реках
Мусульманские паломники прибывают в Мекку на первый хадж после пандемии
Премьер-министр Джастин Трюдо обратился к гражданам в честь национального дня Канады
Знаменитый суп борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО
Впервые за восемь лет между Крымом, Херсонской и Запорожской областями начали курсировать автобусы
В Химкинском горсуде начался судебный процесс над известной американской баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер. Спортсменку обвиняют в контрабанде наркотиков