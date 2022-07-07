Картинки дня: 2 июля 2022 года, суббота

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула женился на аллигаторе. Этот ритуал является местной традицией, уходящей корнями в доколумбовскую эпоху. Его проводят для того, чтобы повысить урожай и увеличить количество рыбы в реках