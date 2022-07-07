Картинки дня: 3 июля 2022 года, воскресенье

В Нью-Йорке прошел международный турнир по поеданию хот-догов
Протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента в Тобруке на востоке Ливии
Бельгийский велогонщик Ив Лампар стал победителем 1-го этапа многодневки "Тур де Франс"
Северное сияние над американским штатом Миннесота
Российские фермеры поддерживают специальную военную операцию на Украине
Австралиец Александр Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Мусульманские паломники прибывают в Мекку на первый хадж после пандемии
Сильный шторм обрушился на Сальвадор
По меньшей мере пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1 балла на юге Ирана