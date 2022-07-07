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3 июля 2022 5:47

Картинки дня: 3 июля 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В Нью-Йорке прошел международный турнир по поеданию хот-догов

В Нью-Йорке прошел международный турнир по поеданию хот-догов

Протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента в Тобруке на востоке Ливии

Протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента в Тобруке на востоке Ливии

Бельгийский велогонщик Ив Лампар стал победителем 1-го этапа многодневки "Тур де Франс"

Бельгийский велогонщик Ив Лампар стал победителем 1-го этапа многодневки "Тур де Франс"

Северное сияние над американским штатом Миннесота

Северное сияние над американским штатом Миннесота

Российские фермеры поддерживают специальную военную операцию на Украине

Российские фермеры поддерживают специальную военную операцию на Украине

Австралиец Александр Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Австралиец Александр Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Мусульманские паломники прибывают в Мекку на первый хадж после пандемии

Мусульманские паломники прибывают в Мекку на первый хадж после пандемии

Сильный шторм обрушился на Сальвадор

Сильный шторм обрушился на Сальвадор

По меньшей мере пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1 балла на юге Ирана

По меньшей мере пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1 балла на юге Ирана