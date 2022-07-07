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3 июля 2022 15:20

Москвичи на пляжах спасаются от жары

Оксана ЗУЙКОВА
Москвичи на пляжах спасаются от жары

Москвичи на пляжах спасаются от жары