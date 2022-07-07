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4 июля 2022 6:05

Картинки дня: 4 июля 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Закат в Крыму

Закат в Крыму

В торговом центре Field's в Копенгагене произошла стрельба, три человека погибли

В торговом центре Field's в Копенгагене произошла стрельба, три человека погибли

В Австралии эвакуируют жителей из-за наводнения На восточном побережье страны в Тихом океане сильные ливни затапливают дома, фермы и мосты

В Австралии эвакуируют жителей из-за наводнения На восточном побережье страны в Тихом океане сильные ливни затапливают дома, фермы и мосты

Саудовские силы безопасности готовятся к хаджу в Мекке

Саудовские силы безопасности готовятся к хаджу в Мекке

Конференция по восстановлению Украины начинается в швейцарском Лугано

Конференция по восстановлению Украины начинается в швейцарском Лугано

Объявленные Болгарией персонами нон грата российские дипломаты покидают страну

Объявленные Болгарией персонами нон грата российские дипломаты покидают страну

Акция в поддержку европейской интеграции Грузии в Тбилиси

Акция в поддержку европейской интеграции Грузии в Тбилиси

Украинские военные нанесли удары по Белгороду баллистическими ракетами "Точка-У". Российские средства ПВО уничтожили ракеты в воздухе, однако, в результате поражения обломками, повреждения получили порядка 65 домов

Украинские военные нанесли удары по Белгороду баллистическими ракетами "Точка-У". Российские средства ПВО уничтожили ракеты в воздухе, однако, в результате поражения обломками, повреждения получили порядка 65 домов