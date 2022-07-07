Картинки дня: 4 июля 2022 года, понедельник

Пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Закат в Крыму
В торговом центре Field's в Копенгагене произошла стрельба, три человека погибли
В Австралии эвакуируют жителей из-за наводнения На восточном побережье страны в Тихом океане сильные ливни затапливают дома, фермы и мосты
Саудовские силы безопасности готовятся к хаджу в Мекке
Конференция по восстановлению Украины начинается в швейцарском Лугано
Объявленные Болгарией персонами нон грата российские дипломаты покидают страну
Акция в поддержку европейской интеграции Грузии в Тбилиси
Украинские военные нанесли удары по Белгороду баллистическими ракетами "Точка-У". Российские средства ПВО уничтожили ракеты в воздухе, однако, в результате поражения обломками, повреждения получили порядка 65 домов