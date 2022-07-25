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25 июля 2022 3:02

Картинки дня: 25 июля 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Зрелищный трюк на велосипеде на пляже Афин, Греция.

Зрелищный трюк на велосипеде на пляже Афин, Греция.

Датчанин Йонас Вингегор стал победителем велогонки «Тур де Франс» — 2022.

Датчанин Йонас Вингегор стал победителем велогонки «Тур де Франс» — 2022.

Румыния. В одном из женских монастырей страны прошел молебен о дожде и скорейшем избавлении от жары.

Румыния. В одном из женских монастырей страны прошел молебен о дожде и скорейшем избавлении от жары.

Папа римский Франциск целует руку представителям коренных народов Америки во время визита в Канаду.

Папа римский Франциск целует руку представителям коренных народов Америки во время визита в Канаду.

Гонки на буйволах - часть фестиваля в честь прихода сезона дождей в Таиланде.

Гонки на буйволах - часть фестиваля в честь прихода сезона дождей в Таиланде.

Полет за мячом во время игры в крикет в Лондоне.

Полет за мячом во время игры в крикет в Лондоне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с руководством Египта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с руководством Египта.

Лесной пожар уничтожает частную постройку в Калифорнии, США.

Лесной пожар уничтожает частную постройку в Калифорнии, США.

Финиш забега на 800 метров на чемпионате мира по легкой атлетике.

Финиш забега на 800 метров на чемпионате мира по легкой атлетике.