Картинки дня: 25 июля 2022 года, понедельник

Зрелищный трюк на велосипеде на пляже Афин, Греция.
Датчанин Йонас Вингегор стал победителем велогонки «Тур де Франс» — 2022.
Румыния. В одном из женских монастырей страны прошел молебен о дожде и скорейшем избавлении от жары.
Папа римский Франциск целует руку представителям коренных народов Америки во время визита в Канаду.
Гонки на буйволах - часть фестиваля в честь прихода сезона дождей в Таиланде.
Полет за мячом во время игры в крикет в Лондоне.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с руководством Египта.
Лесной пожар уничтожает частную постройку в Калифорнии, США.
Финиш забега на 800 метров на чемпионате мира по легкой атлетике.