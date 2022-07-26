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26 июля 2022 3:27

Картинки дня: 26 июля 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Экс-президент Дональд Трамп перед выступлением на мероприятии своих сторонников во Флориде.

Экс-президент Дональд Трамп перед выступлением на мероприятии своих сторонников во Флориде.

Владимир Зеленский принял в Киеве президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Владимир Зеленский принял в Киеве президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Настенный рисунок в пункте размещения бойцов батальона ВСУ "Карпатская сечь" под Харьковом.

Настенный рисунок в пункте размещения бойцов батальона ВСУ "Карпатская сечь" под Харьковом.

Водопой в тридцатиградусную жару в Палестине.

Водопой в тридцатиградусную жару в Палестине.

Тушение лесного пожара на севере Калифорнии, США.

Тушение лесного пожара на севере Калифорнии, США.

Африканские нелегалы на борту спасательного корабля ВМФ Испании.

Африканские нелегалы на борту спасательного корабля ВМФ Испании.

Швед Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд в прыжках с шестом. На чемпионате мира в США ему покорилась планка на высоте 6 метров 21 см.

Швед Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд в прыжках с шестом. На чемпионате мира в США ему покорилась планка на высоте 6 метров 21 см.

В Оттаве прошла акция солидарности с фермерами Нидерландов.

В Оттаве прошла акция солидарности с фермерами Нидерландов.

Огонь лесного пожара добрался до пляжа на острове Лесбос, Греция.

Огонь лесного пожара добрался до пляжа на острове Лесбос, Греция.