Картинки дня: 26 июля 2022 года, вторник

Экс-президент Дональд Трамп перед выступлением на мероприятии своих сторонников во Флориде.
Владимир Зеленский принял в Киеве президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи.
Настенный рисунок в пункте размещения бойцов батальона ВСУ "Карпатская сечь" под Харьковом.
Водопой в тридцатиградусную жару в Палестине.
Тушение лесного пожара на севере Калифорнии, США.
Африканские нелегалы на борту спасательного корабля ВМФ Испании.
Швед Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд в прыжках с шестом. На чемпионате мира в США ему покорилась планка на высоте 6 метров 21 см.
В Оттаве прошла акция солидарности с фермерами Нидерландов.
Огонь лесного пожара добрался до пляжа на острове Лесбос, Греция.