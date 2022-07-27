Картинки дня: 27 июля 2022 года, среда

Шестилетняя Зара Энн Глэдис штурмует горки скейт-парка в Дубае, ОАЭ.
Последствия сильных лесных пожаров в Чехии.
Жительница Индонезии в национальном костюме с необычными кольцами.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед началом судебного процесса в Москве.
Отметки о временной эвакуации из-за угрозы лесного пожара на почтовых ящиках в Калифорнии, США.
Футболистки женской сборной Колумбии празднуют победу в матче Кубка Америки.
Папа римский Франциск в традиционном головном уборе американских индейцев во время посещения Канады.
Палестинцы наблюдают за разрушением незаконной постройки под охраной израильских солдат.