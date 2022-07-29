Картинки дня: 29 июля 2022 года, пятница

В Санкт-Петербурге прошла репетиция будущего военного парада в честь Дня ВМФ России.
Принц Чарльз реагирует на звонок рамки металлодетектора.
В Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили высшую награду Литвы - Орден Витовта Великого.
Землетрясение обрушило стену одной из церквей на Филиппинах.
Почетный караул с флагом Тайваня на Площади Свободы в Тайбэе.
В Таиланде прошли торжества по случаю дня рождения монарха Маха Вачиралонгкорна.
Пакистанцы высаживают тысячи деревьев, стараясь вырастить натуральную защиту от усиливающегося от года к году зноя.
Победителя «Тур де Франс» датчанина Йонаса Вингегора чествовали в Копенгагене.