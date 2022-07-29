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29 июля 2022 2:55

Картинки дня: 29 июля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Санкт-Петербурге прошла репетиция будущего военного парада в честь Дня ВМФ России.

В Санкт-Петербурге прошла репетиция будущего военного парада в честь Дня ВМФ России.

Принц Чарльз реагирует на звонок рамки металлодетектора.

Принц Чарльз реагирует на звонок рамки металлодетектора.

В Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили высшую награду Литвы - Орден Витовта Великого.

В Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили высшую награду Литвы - Орден Витовта Великого.

Землетрясение обрушило стену одной из церквей на Филиппинах.

Землетрясение обрушило стену одной из церквей на Филиппинах.

Почетный караул с флагом Тайваня на Площади Свободы в Тайбэе.

Почетный караул с флагом Тайваня на Площади Свободы в Тайбэе.

В Таиланде прошли торжества по случаю дня рождения монарха Маха Вачиралонгкорна.

В Таиланде прошли торжества по случаю дня рождения монарха Маха Вачиралонгкорна.

Пакистанцы высаживают тысячи деревьев, стараясь вырастить натуральную защиту от усиливающегося от года к году зноя.

Пакистанцы высаживают тысячи деревьев, стараясь вырастить натуральную защиту от усиливающегося от года к году зноя.

Победителя «Тур де Франс» датчанина Йонаса Вингегора чествовали в Копенгагене.

Победителя «Тур де Франс» датчанина Йонаса Вингегора чествовали в Копенгагене.