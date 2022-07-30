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30 июля 2022 13:08

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic в московском парке Музеон

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Научно-популярный фестиваль Geek Picnic в московском парке Музеон

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic в московском парке Музеон