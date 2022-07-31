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31 июля 2022 11:17

Картинки дня: 31 июля 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Участники ежегодного фестиваля в Мейдстоне, посвященного реке Медуэй в Великобритании, пытаются удержаться на плаву

Участники ежегодного фестиваля в Мейдстоне, посвященного реке Медуэй в Великобритании, пытаются удержаться на плаву

Формула-1. Гран-при Венгрии в Будапеште

Формула-1. Гран-при Венгрии в Будапеште

Птенцам фламинго надевают идентификационные кольца в природном заповеднике Фуэнте-де-Пьедра недалеко от Малаги, Испания

Птенцам фламинго надевают идентификационные кольца в природном заповеднике Фуэнте-де-Пьедра недалеко от Малаги, Испания

Лидер кенийской оппозиции и кандидат в президенты Раила Одинга покидает предвыборный митинг в городе Сусва в округе Нарок

Лидер кенийской оппозиции и кандидат в президенты Раила Одинга покидает предвыборный митинг в городе Сусва в округе Нарок

Водитель авторикши отдыхает, пока стоит в очереди на автозаправке в Коломбо, Шри-Ланка. В стране - разгар экономического кризиса

Водитель авторикши отдыхает, пока стоит в очереди на автозаправке в Коломбо, Шри-Ланка. В стране - разгар экономического кризиса

Семейная пара на фоне своего дома, разрушенного наводнением в Фисти, штат Кентукки, США

Семейная пара на фоне своего дома, разрушенного наводнением в Фисти, штат Кентукки, США

Посетитель выставки «Призраки и ад: подземный мир в азиатском искусстве» в Тайнаньском художественном музее на Тайване

Посетитель выставки «Призраки и ад: подземный мир в азиатском искусстве» в Тайнаньском художественном музее на Тайване

Лесные пожары недалеко от Ирики, Калифорния

Лесные пожары недалеко от Ирики, Калифорния

Болельщики на трибунах во время финала Кубка Америки по футболу среди женщин Колумбия - Бразилия

Болельщики на трибунах во время финала Кубка Америки по футболу среди женщин Колумбия - Бразилия