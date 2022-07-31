Картинки дня: 31 июля 2022 года, воскресенье

Участники ежегодного фестиваля в Мейдстоне, посвященного реке Медуэй в Великобритании, пытаются удержаться на плаву
Формула-1. Гран-при Венгрии в Будапеште
Птенцам фламинго надевают идентификационные кольца в природном заповеднике Фуэнте-де-Пьедра недалеко от Малаги, Испания
Лидер кенийской оппозиции и кандидат в президенты Раила Одинга покидает предвыборный митинг в городе Сусва в округе Нарок
Водитель авторикши отдыхает, пока стоит в очереди на автозаправке в Коломбо, Шри-Ланка. В стране - разгар экономического кризиса
Семейная пара на фоне своего дома, разрушенного наводнением в Фисти, штат Кентукки, США
Посетитель выставки «Призраки и ад: подземный мир в азиатском искусстве» в Тайнаньском художественном музее на Тайване
Лесные пожары недалеко от Ирики, Калифорния
Болельщики на трибунах во время финала Кубка Америки по футболу среди женщин Колумбия - Бразилия