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2 августа 2022 11:21

В Москве отметили 92-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск

Иван МАКЕЕВ
В Москве отметили 92-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск

В Москве отметили 92-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск